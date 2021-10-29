Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома на 189 квартир в Кузьминках

Евгений Белоусов

Город
Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома на 189 квартир в Кузьминках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Началось строительство дома на 189 квартир для переселения по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас по адресу ул. Зеленодольская, вл. 30, з/у 1, идут подготовительные работы. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2023 год, — приводит слова Рафика Загрутдинова пресс-служба ведомства.

По его словам, это односекционный дом с подземной стоянкой. Всего в доме будет 189 квартир: 43 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов, ширина коридоров в них будет увеличена. Также они будут обустроены специальной сантехникой.

Уточняется, что фасад будет выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят корзины для кондиционеров, а входную группу оформят витражным остеклением. Первый этаж будет нежилым, там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части будут предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Планируется установка трех лифтов грузоподъемностью 1 тысяча килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Царицыно по программе реновации жилья строят и проектируют 11 домов.

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновМоскваСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте