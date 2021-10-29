Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома на 189 квартир в Кузьминках

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Началось строительство дома на 189 квартир для переселения по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас по адресу ул. Зеленодольская, вл. 30, з/у 1, идут подготовительные работы. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2023 год, — приводит слова Рафика Загрутдинова пресс-служба ведомства.

По его словам, это односекционный дом с подземной стоянкой. Всего в доме будет 189 квартир: 43 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов, ширина коридоров в них будет увеличена. Также они будут обустроены специальной сантехникой.

Уточняется, что фасад будет выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят корзины для кондиционеров, а входную группу оформят витражным остеклением. Первый этаж будет нежилым, там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части будут предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Планируется установка трех лифтов грузоподъемностью 1 тысяча килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Царицыно по программе реновации жилья строят и проектируют 11 домов.