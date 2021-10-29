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Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости завышения цен на продовольствие

Евгений Белоусов

Общество
Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости завышения цен на продовольствие
Фото: Pixabay

Прокуратура Москвы проинформировала председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 29 октября.

По словам представителя ведомства, ради профилактики нарушений прокуратура предупредила руководителей ассоциаций о недопустимости нарушений законодательства в сфере ценообразования и конкуренции.

— Повышение потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости, — рассказывает Нефедова «ВМ».

Также председателям ассоциаций напомнили о предусмотренной законом ответственности за подобные нарушения.

Нефедова уточнила, что повышение спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости. Поэтому для предотвращения необоснованного повышения цен и предотвращения негативных последствий прокуратура проводит мониторинг ситуации на продовольственном рынке.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует ужесточить наказание для ограбивших дедушку на 3,7 миллиона рублей. Ход дальнейшего расследования по делу и соблюдение прав потерпевшего контролируются прокуратурой.

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