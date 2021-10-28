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Прокуратура требует ужесточить наказание для ограбивших дедушку на 3,7 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура требует ужесточить наказание для ограбивших дедушку на 3,7 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба МВД
15-й Парковой улицеКарта всех событий

Прокуратура требует ужесточить наказание для ограбивших дедушку на 3,7 миллиона рублей. Ход дальнейшего расследования по делу и соблюдение прав потерпевшего контролируются прокуратурой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 28 октября.

— По требованию прокуратуры дополнительно допрошен потерпевший, который пояснил, что, покидая квартиру, соучастники включили газ на кухне, однако освободившийся от скотча потерпевший почувствовал запах газа, проследовал на кухню и отключил его, что спасло ему жизнь, — рассказала Нефедова.

По ее словам, в действиях фигурантов уголовного дела усматриваются признаки преступления по статье «Покушение на убийство».

— По решению прокурора Восточного административного округа уголовное дело изъято из производства следователя органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган СК РФ, — заключила Нефедова.

Жестокое ограбление

Днем ранее стало известно, что в квартиру 78-летнего москвича на 15-й Парковой улице позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Мужчина открыл дверь, впустил ее в помещение и предложил кофе.

Когда потерпевший ушел на кухню, обвиняемая открыла входную дверь и впустила в квартиру двух своих сообщников. Мужчины, угрожая ножом, связали пенсионера скотчем и потребовали отдать им денежные средства.

Обыскав жилище, злоумышленники нашли сбережения и скрылись с похищенным. Общая сумма ущерба составила около 3,7 миллиона рублей. Сумев освободиться от скотча, потерпевший позвонил в полицию.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка.

В отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск третьего соучастника.

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