Экс-президент Молдавии Додон привился «Спутником V» в Москве

Фото: facebook/dodon.igor1

Лидер партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон привился вакциной от коронавируса «Спутник V» в Москве.

— Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, «Спутником», потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, — рассказал политик.

Обязательную вакцинацию, по его словам, вводить нельзя, но всем, кому позволяет здоровье, следует привиться. Молдавским властям, как уточнил он, необходимо срочно договориться с Россией о поставках препаратов от COVID-19.

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Доставка миллиона доз «Спутника V», по мнению политика, позволит вскоре удвоить число привитых молдаван. Первые 182 тысячи доз вакцины поступили в Молдавию в начале года и они были израсходованы за несколько дней, отметил Додон на странице в Facebook.

27 октября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник V» эффективен против всех вариантов COVID-19. По его словам, новые варианты индийского штамма вируса появляются постоянно, но не зафиксировано еще ни одного случая в Москве, когда их число превысило бы 0,1 процента от общего количества.