Жительница Солнечногорска зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры

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улице Баранова Карта всех событий

В городе Солнечногорске была задержана 41-летняя местная жительница, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 29 октября.

Инцидент произошел в квартире, расположенной по улице Баранова.

По словам представителя ведомства, 28 октября между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт на фоне личной неприязни. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила сожителя ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре после этого подозреваемую задержали.

— В ходе допроса женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрана в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Врадий.

Ранее 29 октября стало известно, что в Дубне выстрелом в голову был убит прохожий. На допросе убийца заявил, что таким образом хотел отомстить за брата, которого убили пару лет назад.