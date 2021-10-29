Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жительница Солнечногорска зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры

Евгений Белоусов

Происшествия
Жительница Солнечногорска зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры
Фото: www.sxc.hu
улице БарановаКарта всех событий

В городе Солнечногорске была задержана 41-летняя местная жительница, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 29 октября.

Инцидент произошел в квартире, расположенной по улице Баранова.

По словам представителя ведомства, 28 октября между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт на фоне личной неприязни. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила сожителя ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре после этого подозреваемую задержали.

— В ходе допроса женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрана в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Врадий.

Ранее 29 октября стало известно, что в Дубне выстрелом в голову был убит прохожий. На допросе убийца заявил, что таким образом хотел отомстить за брата, которого убили пару лет назад.

Читайте также:
убийствоотношенияСолнечногорск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте