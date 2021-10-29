Парень застрелил невиновного в Дубне, пытаясь отомстить за убитого брата

Фото: Pixabay

Россия, Московская область, Дубна, улица Жуковского Карта всех событий

В Дубне прохожий человек был убит выстрелом в голову. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел утром 29 октября недалеко от улицы Жуковского. Именно там было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

— По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления, — рассказала Врадий, добавив, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «ВМ»,что задержанным оказался мужчина 1996 года рождения. После нападения он убежал в лес.

— У задержанного обнаружен пистолет с глушителем и патроны, — заключила Петрова.

По данным Telegram-канала «112», по подозрению в преступлении задержали 25-летнего мужчину. На допросе он заявил, что таким образом хотел отомстить за брата, которого убили пару лет назад.

По словам задержанного, убийца был осужден, но уже вышел на свободу и живет в Дубне. Такой расклад парню не нравился, и он отправился мстить.

Правда, от рук Василенко погиб никак не связанный с убийством его брата человек. Первоначальная жертва нападения проживает в том же общежитии, что и погибший, сообщает «112».

До этого сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии Артура Кардаша, который избил своего соседа до полусмерти и выбросил его из окна.