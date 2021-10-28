Петербуржец избил своего соседа до полусмерти, а потом выбросил его из окна

Фото: СК РФ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии Артура Кардаша, который избил своего соседа до полусмерти и выбросил его из окна. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент, за который был осужден Кардаш, произошел в апреле прошлого года в жилом доме на улице Маршала Жукова. Тогда мужчина поссорился со своим соседом. Обоих доставили в отделение полиции, и казалось, что конфликт исчерпан. Однако, вернувшись домой, соседи вновь столкнулись на лестничной клетке.

Тогда Кардаш ударил ногой своего оппонента, тот упал и скатился вниз по лестнице. После того как сосед поднялся, Кардаш вновь нанес ему несколько ударов ногами, а потом дважды прыгнул на его лежачее тело. Избитый потерял сознание, злоумышленник же подумал, что сосед мертв. Вместе со своим братом он выбросил тело, еще живого мужчины, из окна девятого этажа. От полученных травм тот скончался.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. Сначала в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Однако позже дело было переквалифицировано по уголовным статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Суд назначил наказание в виде лишения свободы срсанктоком на четыре года и один месяц в исправительной колонии общего режима. Кардаш взят под стражу в зале суда немедленно, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого сообщалось, что прокуратура просит десять месяцев лишения свободы общего режима для блогера Руслани Муроджонзода (также известен под именем Руслан Бобиев), организовавшего вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного и его подруги.