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Обвинение запросило 10 месяцев колонии участникам вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного

Илья Ашуров

Происшествия
Обвинение запросило 10 месяцев колонии участникам вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного
Фото: Пресс-служба суда

Прокуратура просит десять месяцев лишения свободы общего режима для блогера Руслани Муроджонзода (также известен под именем Руслан Бобиев), организовавшего вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного и его подруги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда в четверг, 28 октября.

Оба фигуранта обвиняются по уголовной статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

— Приговор огласят 29 октября в 12:30, прокурор просит обвиняемым по десять месяцев колонии общего режима, — заключил пресс-секретарь суда.

Вульгарная фотосессия у храма Василия Блаженного

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В разговоре с «ВМ» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что поступок таджикского блогера заслуживает самого строгого наказания. По словам Давлатова, Бобиев повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ.

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