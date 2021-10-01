«Грязное животное!»: Союз таджикистанцев оценил наказание для блогера за пошлую фотосессию

Фото: Telegram / Москва с огоньком

Поступок таджикского блогера Руслана Бобиева заслуживает самого строгого наказания. Он повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ. Так председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов прокомментировал решение депортировать пранкера.

Руслан Бобиев (настоящее имя Музаффар) ранее опубликовал пост в Instagram: на снимке, сделанном на фоне храма Василия Блаженного, блондинка в форме сотрудника полиции имитирует оральный секс с блогером. Под фото мужчина написал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Давлатов в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил, что в культуре таджиков «запрещены подобные аморальные выходки»:

— Это поведение достойно грязного животного. Он своим поступком оскорбил не только главные символы России и православных людей, но и всех таджиков, всех мусульман. В нашей культуре даже муж и жена в общественном месте сохраняют дистанцию и не позволяют себе прикосновения или эмоции. А это грязное животное у подножия таких священных для России символов допустил такой перфоманс!

По мнению Давлатова, Бобиеву назначили слишком мягкую меру наказания:

— Выдворения и штрафа ему мало. Нужно было еще строже наказать. Следовало привлечь за разжигание межнациональной розни, за незаконное использование форменной одежды сотрудников правоохранительных органов и за то, что оскорбил чувства верующих.

В поступке пранкера «нет ничего таджикского и мусульманского», заключил собеседник «ВМ».

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток Бобиева. Ему также предстоит выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. После отбывания наказания мужчину депортируют из России. По данным СМИ, блогер сам настоял на этом. На 10 суток также арестовали подругу Бобиева Анастасию Чистову, участницу вульгарной фотосессии.