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Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве
Фото: Telegram / Москва с огоньком

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Суд признал Чистову виновной по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и назначил ей наказание в виде ареста на срок 10 суток, — заключили в пресс-службе суда.

Также в пресс-службе ГУ МВД по городу заявили, что материалы по делу молодых людей направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения.

— Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения, — заключили в пресс-службе ГУ МВД по городу

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и его спутницу. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

— Я искренне извиняюсь, я никогда так больше не буду делать, — подчеркнул Бобиев.

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