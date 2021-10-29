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Мужчина упал на строительные леса с Белорусского моста в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина упал на строительные леса с Белорусского моста в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Белорусский мост Карта всех событий

Мужчина сорвался с Белорусского моста и упал на строительные леса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 29 октября.

— На Белорусском мосту мужчина сорвался с моста и упал на строительные леса. МЧС снимали его с высоты 50 метров, — рассказал собеседник «ВМ».

Пострадавшего удалось снять с конструкций. После этого его передали медикам, заключил источник.

25 октября сообщалось, что росгвардейцы спасли мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста. Утром в районе Якиманка автопатруль Росгвардии заметил человека в Москве-реке.

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Правоохранители поспешили на помощь мужчине, а также вызвали на место происшествия скорую и спасателей.

Утопающий был спасен с помощью буксировочного троса автомобиля. Им оказался 27-летний калининградец, его доставили в больницу с диагнозом «переохлаждение».

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