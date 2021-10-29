Онищенко назвал самых активных переносчиков коронавируса

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Самыми активными переносчиками коронавирусной инфекции являются дети. Продолжительные школьные каникулы могут стать причиной роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, длинные выходные в образовательных учреждениях, с 30 октября по 10 ноября, ознаменующие завершение первой четверти учебного года, могут спровоцировать ухудшение ситуации с COVID-19.

— Дело в том, что дети являются самыми активными переносчиками коронавирусной инфекции. Сами они могут болеть бессимптомно, но при этом спокойно заражать людей, находящихся в группе риска и переносящих коронавирус исключительно в тяжелой форме. И такие контакты могут спровоцировать рост заболеваемости, — пояснил собеседник «ВМ».

Онищенко отметил, что ситуацию могут усугубить длинные выходные, которые объявлены для всех работающих россиян.

— Хорошо, если россияне будут в этот период находиться вдали от мест массового скопления людей, будут разобщены, сократят контакты с родными и близкими. Ведь у нас до сих пор не научились культуре ношения защитных средств, многие игнорируют маски и перчатки, что является большой ошибкой, — посетовал врач.

Онищенко призвал россиян в период каникул и официальных выходных дней проводить время за пределами города, на свежем воздухе, избегая массовых мероприятий, а при перемещении по городу — пользоваться личным транспортом, а не общественным.