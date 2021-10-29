Аппетитный Хэллоуин: вкусные блюда из тыквы и советы от шеф-повара

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В мистический праздник Хэллоуин принято наряжаться в костюмы и вырезать страшные морды из тыквы. Но этот овощ можно использовать и в более приятных целях — для приготовления ярких и вкусных блюд. Оригинальными рецептами из тыквы и профессиональными советами с «Вечерней Москвой» поделился шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

— Чтобы тыкву полюбили дети, можно приготовить цукаты. Для этого ее нужно предварительно запечь, засыпав сахаром и корицей, обмазав сливочным маслом, чтобы она была более нежной. Затем при температуре 30–40 градусов 8–10 часов в духовке с приоткрытой крышкой подвергнуть высушиванию. Дальше можно посыпать сахарной пудрой, и дети никогда не поймут, что это тыква, — поделился хитростью шеф-повар.

По мнению специалиста, особой популярностью пользуются супы на основе тыквы. В них для большей густоты Анатолий Крюков посоветовал добавлять картофель или рис. Также, по его мнению, стоит кинуть в суп корень сельдерея, лук, морковь, все это потомить.

— Когда все ингредиенты размягчатся, суп нужно взбить блендером. При подаче добавляем сливки, оливковое масло, веточками базилика украшаем блюдо. Отдельно можно подать обжаренные морепродукты. Белок морепродуктов идеально сочетается с тыквой. Можно еще приготовить салат с индейкой. Тыква нарезается красивыми кусочками, запекается до полуготовности, потом обжаривается на оливковом масле с чесноком. К этому можно добавить микс-салат, красный лук, маслины, оливки, томаты черри, авокадо. Сбрызнуть все оливковым маслом, полить брусничным или ежевичным соусом и подать вместе с грудкой индейки, курицы или утки, — поделился еще одним рецептом собеседник «ВМ».

Шеф-повар уточнил, что разновидностей тыквы много, но не каждый может подобрать «оптимальную» для определенного блюда. Удлиненная тыква имеет нежный, где-то даже ананасовый привкус, более свежий, пояснил специалист. Поэтому, если не нравится явный вкус тыквы, лучше выбрать именно такую.

Круглые тыквы — оранжевые или буро-зеленые, больше подходят для супов или запекания, сказал собеседник «ВМ». Они менее сладкие и больше водянистые. А вот пряности к любому виду блюд из этого овоща можно подбирать на свой вкус. Анатолий Крюков считает, что тыква отлично сочетается с тимьяном, чесноком и приправой хмели-сунели.

Как рассказывала диетолог Татьяна Дик, тыква содержит множество витаминов: А, С, Е, К. Еще в ней содержится больше каротина, чем в моркови. Но тыкву, особенно сырую, нельзя людям с какими-либо воспалительными процессами ЖКТ, чтобы не вызвать вздутие и послабления стула. Разнообразить свое меню тыквой можно худеющим из-за ее низкой калорийности и универсальности, заключила специалист.