Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аппетитный Хэллоуин: вкусные блюда из тыквы и советы от шеф-повара

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Аппетитный Хэллоуин: вкусные блюда из тыквы и советы от шеф-повара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В мистический праздник Хэллоуин принято наряжаться в костюмы и вырезать страшные морды из тыквы. Но этот овощ можно использовать и в более приятных целях — для приготовления ярких и вкусных блюд. Оригинальными рецептами из тыквы и профессиональными советами с «Вечерней Москвой» поделился шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

— Чтобы тыкву полюбили дети, можно приготовить цукаты. Для этого ее нужно предварительно запечь, засыпав сахаром и корицей, обмазав сливочным маслом, чтобы она была более нежной. Затем при температуре 30–40 градусов 8–10 часов в духовке с приоткрытой крышкой подвергнуть высушиванию. Дальше можно посыпать сахарной пудрой, и дети никогда не поймут, что это тыква, — поделился хитростью шеф-повар.

По мнению специалиста, особой популярностью пользуются супы на основе тыквы. В них для большей густоты Анатолий Крюков посоветовал добавлять картофель или рис. Также, по его мнению, стоит кинуть в суп корень сельдерея, лук, морковь, все это потомить.

— Когда все ингредиенты размягчатся, суп нужно взбить блендером. При подаче добавляем сливки, оливковое масло, веточками базилика украшаем блюдо. Отдельно можно подать обжаренные морепродукты. Белок морепродуктов идеально сочетается с тыквой. Можно еще приготовить салат с индейкой. Тыква нарезается красивыми кусочками, запекается до полуготовности, потом обжаривается на оливковом масле с чесноком. К этому можно добавить микс-салат, красный лук, маслины, оливки, томаты черри, авокадо. Сбрызнуть все оливковым маслом, полить брусничным или ежевичным соусом и подать вместе с грудкой индейки, курицы или утки, — поделился еще одним рецептом собеседник «ВМ».

Шеф-повар уточнил, что разновидностей тыквы много, но не каждый может подобрать «оптимальную» для определенного блюда. Удлиненная тыква имеет нежный, где-то даже ананасовый привкус, более свежий, пояснил специалист. Поэтому, если не нравится явный вкус тыквы, лучше выбрать именно такую.

Круглые тыквы — оранжевые или буро-зеленые, больше подходят для супов или запекания, сказал собеседник «ВМ». Они менее сладкие и больше водянистые. А вот пряности к любому виду блюд из этого овоща можно подбирать на свой вкус. Анатолий Крюков считает, что тыква отлично сочетается с тимьяном, чесноком и приправой хмели-сунели.

Как рассказывала диетолог Татьяна Дик, тыква содержит множество витаминов: А, С, Е, К. Еще в ней содержится больше каротина, чем в моркови. Но тыкву, особенно сырую, нельзя людям с какими-либо воспалительными процессами ЖКТ, чтобы не вызвать вздутие и послабления стула. Разнообразить свое меню тыквой можно худеющим из-за ее низкой калорийности и универсальности, заключила специалист.

Читайте также:
Рецептытыквы«Хэллоуин»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте