Диетолог объяснила, кому нельзя есть тыкву

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Диетолог Татьяна Дик рассказала, какую пользу может принести добавление тыквы в рацион питания.

Она сообщила, что польза тыквы заключается в наличии множества витаминов: А, С, Е, К. Еще в ней содержится больше каротина, чем в моркови.

— Тыква будет очень полезна людям, страдающим от запоров, так как она содержит достаточное количество клетчатки. Но тут стоит отметить, что тыкву, особенно сырую, нельзя людям с какими-либо воспалительными процессами ЖКТ, чтобы не вызвать вздутие и послабления стула, — отметила диетолог.

Она добавила, что разнообразить рацион тыквой можно худеющим из-за ее низкой калорийности и универсальности. Из нее можно приготовить как обычные блюда — каша, суп, драники, салат, так и сладкие — запеканка, желе, цукаты, печенье, сообщает РИА Новости.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что тыква способна предотвратить развитие рака на начальной стадии. Этот продукт, по мнению специалиста, содержит блокирующее врастание сосудов в опухоль вещество.

Кроме того, избежать развития аденомы предстательной железы и рака у мужчин старше 60 лет помогают помидоры. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина. По ее словам, томаты содержат сразу несколько важных витаминов. Употреблять продукт можно в любом виде — овощ не потеряет своей пользы, отметила эксперт.