Врач назвал осенний продукт, который снижает риск развития рака

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал неожиданный продукт, который способен предотвратить развитие рака на начальной стадии.

По его словам, таким эффектом обладает тыква. Этот продукт, по мнению специалиста, содержит блокирующее врастание сосудов в опухоль вещество.

— Сейчас мы все чаще находим свойства у тех или иных растений, которые направлены на то, чтобы снизить зарождение опухоли, — уточнил доктор.

Ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин, который вел с Гинзбургом беседу, уточнил, что тыква богата антиоксидантами. Так, например, среди них есть витамин А, который способен предотвратить процесс мутации клеток в организме.

Кроме того, избежать развития аденомы предстательной железы и рака у мужчин старше 60 лет помогают помидоры. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина. По ее словам, томаты содержат сразу несколько важных витаминов. Употреблять продукт можно в любом виде — овощ не потеряет своей пользы, отметила эксперт.