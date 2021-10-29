Диетолог раскрыла неожиданное свойство переспелых бананов

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Переспелые бананы полезны для профилактики онкологических заболеваний и в борьбе с развитием раковых клеток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, переспелые фрукты, потемневшие и с темными пятнами, могут предупреждать развитие рака, особенно желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что такие бананы содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов.

— Еще в них нет жиров, и они малокалорийны. Организм получает большое количество энергии и лучше усваивает витамин D, — рассказала диетолог.

Она также обратила внимание, что переспевшие бананы способствуют выработке специфического белка. Именно он помогает бороться с онкологическими заболеваниями, а также позволяет иммунной системе лучше противостоять развитию раковых клеток.

Нутрициолог Алена Степанова уже рассказывала, в чем состоит главная польза бананов, а также назвала категории людей, для которых этот продукт может быть опасным. По словам специалиста, после употребления спелых бананов у человека поднимается уровень сахара в крови. Врач добавила, что потребление бананов стоит сократить также из-за наличия в них сахаридов. Это может быть опасно для пациентов с диареей и синдромом раздраженного кишечника.