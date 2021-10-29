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60 семей въедут в новые квартиры по реновации на улице Народного Ополчения

Евгений Белоусов

Город
60 семей въедут в новые квартиры по реновации на улице Народного Ополчения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Народного Ополчения Карта всех событий

Переселение по программе реновации начинается в районе Хорошево-Мневники. 60 семей из дома на улице Народного Ополчения переедут в новые квартиры, сообщил в пятницу, 29 октября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уведомления о переселении москвичи получат с помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Сервис представляет собой совместный проект столичных департаментов градостроительной политики и информационных технологий. Кроме отправки уведомлений, сервис позволяет воспользоваться бесплатными услугами и изучить персонализированную инструкцию по переселению.

— Жителям расселяемого дома направят смотровые ордера на квартиры в новостройке по адресу Карамышевская набережная, дом 22а, — передает слова Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Всего в районе планируется расселить и демонтировать 156 домов, в которых общая площадь жилых помещений — более 510 тысяч квадратных метров. В рамках первого этапа программы реновации запланировано переселение 4,2 тысячи человек, живущих в 20 домах.

Ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома на 189 квартир для переселения по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке столицы.

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Реновацияпереселение семейСергей Левкин
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