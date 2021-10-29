На Украине назвали условия для проведения ракетной атаки по России

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Украина может применить ракеты против России лишь в случае полномасштабной войны. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу, 29 октября.

— Это заявление не надо понимать как угрозу мирным жителям России или Москвы. Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам, — рассказал чиновник.

Атака возможна лишь при начале Россией полномасштабной войны, уточнил он. При таком сценарии Киев, по его словам, будет бить по «законным» военным целям.

Украина, подчеркнул советник, занимается созданием ракетной программы. Однако вероятность подобного конфликта является низкой, отметил Арестович в эфире «Украины 24».

24 октября Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой, ее могут использовать для давления на Кремль. Чиновник отметил, что «полномасштабное нападение» России на Украину может закончиться «концом российской армии и Российской Федерации».

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Киев ведет себя так из-за того, что не может выполнить обещания о подъеме экономики, прекращении языковой дискриминации и об урегулировании конфликта в Донбассе. Власти страны, по ее словам, пытаются переключить внимание граждан на Россию, подобное делают и многие западные страны.