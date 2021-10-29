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Объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть

Евгений Белоусов

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Объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Рост промышленного производства в Москве с начала 2021 года составил 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Высокие результаты в этом году показали предприятия по производству текстильной продукции, электрооборудования, бумаги, а также деревообрабатывающая отрасль.

— Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность — по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост на 23,4 процента, — передает слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 33,9 процента. Выпуск одежды вырос на 63,3 процента, а производство химических веществ и продуктов на 45,7 процента. Также на 33,9 процента увеличились объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

— Одними из наиболее быстрорастущих сегментов являются обработка древесины и производство изделий из дерева. Выпуск такой продукции за девять месяцев увеличился на 80 процентов, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

А благодаря обновлению информационной инфраструктуры операторами сотовой связи и запуску новых центров обработки данных в Москве на 83,5 процента увеличились показатели производства электрического оборудования.

Ранее, 28 октября, Сергей Собянин сообщил, что на месте складов и автосервисов на территории «Южного порта» в Печатниках появятся новые производства.

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