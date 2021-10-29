Минтруд оценил показатели занятости в России на фоне COVID-19

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Показатели занятости в 53 регионах России превысили уровень до пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в пятницу, 29 октября.

— Данные Росстата свидетельствуют, что безработица снизилась до минимума. В последние десять лет такой показатель был зафиксирован только в августе 2019 года, — рассказал министр.

Анализ данных в региональном разрезе показывает рост числа субъектов, где показатели занятости превысили уровень до COVID-19, уточнил он. На данный момент, по его словам, таких регионов уже 53.

Уровень безработицы в стране, согласно цифрам Росстата, снизился до 4,3 процента. Число занятых в России составляет 72,3 миллиона человек, что на 384 тысячи больше, чем в предыдущем году.

Количество зарегистрированных в центрах занятости граждан, как уточнил глава Минтруда, также снижается. Их число не превышает 820 тысяч человек, что почти на 80 процентов ниже аналогичного периода 2020 года, приводит слова Котякова РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.