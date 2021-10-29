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«Мы не наступаем»: Зеленский высказался о действиях Украины в Донбассе

Иван Юминов

Политика
«Мы не наступаем»: Зеленский высказался о действиях Украины в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Украинская армия использует вооружение лишь в ответ на нарушение противником режима тишины в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 октября.

— Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем, — рассказал глава государства.

Киев, по его словам, будет действовать в формате договоренностей о режиме прекращения огня. Беспилотники, как уточнил он, страна использует в Донбассе только для защиты.

Армия страны защищает свою землю, когда чувствует в этом необходимость, уточнил президент. Вооруженные силы будут и впредь действовать по данному принципу, приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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