Движение в районе Рижской площади ограничат до 21 апреля из-за строительства БКЛ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Рижская площадь Карта всех событий

С 30 октября 2021 года по 21 апреля 2022 года будет ограничено движение автомобилей на участке проспекта Мира и Рижской площади. Движение будет ограничено в связи с проведением работ по строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На участке проспекта Мира от дома 92, строение 1 до Третьего транспортного кольца (ТТК) с 30 октября 2021 года по 20 января 2022 года движение будет организовано по двум полосам с сохранением выделенной полосы общественного транспорта и трех полос для движения прочего транспорта при движении в сторону центра и выделенной полосы общественного транспорта и четырех полос для прочего транспорта при движении в сторону области.

А на участке Рижской площади от дома 1 до дома 3 с 30 октября 2021 года по 21 апреля 2022 года машины поедут по двум полосам с сохранением выделенной полосы общественного транспорта и трех полос для движения прочих транспортных средств, говорится в сообщении.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.