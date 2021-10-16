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Тридцать пять станций метро построят в столице до конца 2024 года

Иван Юминов

Город
Тридцать пять станций метро построят в столице до конца 2024 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица КаховкаКарта всех событий

В столице до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий Московского метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца этого года, в городе будет завершено строительство девяти станций метро.

— В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская», — сказал заммэра.

Он отметил, что в следующие три года власти планируют построить 58,5 километра линий и 25 станций.

При этом Бочкарев уточнил, что для столицы приоритетной задачей является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также в городе продолжают строить новую Троицкую ветку.

Помимо этого, заммэра добавил, что рабочие приступят к строительству новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также займутся продлением Арбатско-Покровской линии в Гольяново, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть. Строительная готовность нового участка «желтой» ветки составляет почти 40 процентов, монолитные конструкции станции «Пыхтино» выполнены на 58 процентов, продолжается укладка монолита на станции «Внуково», где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи, добавил заммэра.

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