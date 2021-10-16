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Андрей Бочкарев: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть

Дарья Чентаева

Город
Андрей Бочкарев: Новый участок Калининско-Солнцевской линии готов более чем на треть
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Участок Калининско-Солнцевской линии столичного метро готов на 37 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительная готовность нового участка «желтой» ветки составляет почти 40 процентов, монолитные конструкции станции «Пыхтино» выполнены на 58 процентов, продолжается укладка монолита на станции «Внуково», где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи, — заявил Бочкарев.

По словам Бочкарева, перегонные тоннели между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» обустроены на 60 процентов. Закончить строительные работы на обеих станциях рассчитывают в 2023 году.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, длина перегона между строящимися станциями составляет более двух километров.

— В настоящее время завершается строительство метромоста через реку Ликову между станциями «Внуково» и «Пыхтино»», — сообщил генеральный директор.

Отмечается, что благодаря новому участку Калининско-Солнцевской ветки заметно улучшится транспортная инфраструктура ТиНАО, а Внуково станет первым аэропортом РФ с собственной станцией метро.

Также Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года появятся 35 станций и 76 километров линий метро.

14 октября он сообщил, что строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который берет начало от Боровского шоссе и проходит до Киевского шоссе, завершилось на 35 процентов.

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