В Москве до конца 2024 года построят 35 станций метро

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

До конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская». В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций, — отметил Бочкарев.

Отмечается, что одной из главных задач для Москвы является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

По словам Бочкарева, продолжится строительство новой Троицкой ветки. Также продлят Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую — до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линию — до поселка Северного, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольянове, — отметил заместитель мэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который берет начало от Боровского шоссе и проходит до Киевского шоссе, завершилось на 35 процентов. По его словам, специалисты возводят эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода.