Молдавия продлила с Газпромом контракт на поставки газа на пять лет

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Молдавии удалось договориться с Газпромом о продлении контракта о поставках газа на пять лет. Об этом сообщили в молдавском министерстве инфраструктуры и регионального развития в пятницу, 29 октября.

— В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и компанией «Молдовагаз» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной, — говорится в сообщении.

Стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, поставки начнутся с 1 ноября. Кроме того, Кишинев договорился об аудите долга предприятия «Молдовагаз» и последующих переговорах для установления календарного плана расчета, отмечается на странице ведомства в Facebook.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе. PGNiG, по словам руководителя предприятия, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт.