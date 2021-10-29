«Зенит» разгромил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Фото: Twitter/@zenit_spb

Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 4:1 обыграл столичное «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе «Зенита» мячи забили Клаудиньо (8-я минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). У «Динамо» выделился Даниил Фомин (56, с пенальти).

Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Ранее рекордсменом был Олег Веретенников (143 гола). На третьем месте находится Александр Кержаков (139 голов).

В предыдущем туре «Зенит» со счетом 7:1 разгромил московский «Спартак». Поражение столичной команды стало самым крупным в истории футбольного турнира в России.