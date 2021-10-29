Режим работы автобусных остановок в разных частях Москвы изменится с 30 октября

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Режим работы некоторых автобусных остановок в разных районах Москвы изменится с 30 октября 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для автобусов №118 и 802 будут работать «по требованию» остановки: «Чечерский проезд, 44», «Чечерский проезд, 82» и «Бунинская аллея» — в направлении ул. Остафьевская, а «Микрорайон Чечера» и «Чечерский проезд, 72» — в обоих направлениях, говорится в сообщении.

Остановка «Нахимовский проспект,1» для автобусов т52 временно переносится на 120 метров назад по Нахимовскому проспекту при движении к Варшавскому шоссе. Также на 70 метров назад по улице Новоостаповская при движении к метро «Волгоградский проспект» переносится остановка «Новоостаповская улица, 5» для автобусов № 99 и 186.

Остановка «Новоостаповская улица, 5» для автобусов №99, 186 и п46 переносится на 70 м вперед по улице Новоостаповская при движении от станции метро «Волгоградский проспект». А остановка «Метро «Волгоградский проспект» для автобусов п46 переносится на 30 м вперед по улице Новоостаповская при движении к ул. 1-я Дубровская и совмещается с остановкой автобусов № 99 и 186.

Ранее в пятницу сообщалось, что участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября.