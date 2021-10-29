Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим работы автобусных остановок в разных частях Москвы изменится с 30 октября

Евгений Белоусов

Город
Режим работы автобусных остановок в разных частях Москвы изменится с 30 октября
Фото: Анна Быкова

Режим работы некоторых автобусных остановок в разных районах Москвы изменится с 30 октября 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для автобусов №118 и 802 будут работать «по требованию» остановки: «Чечерский проезд, 44», «Чечерский проезд, 82» и «Бунинская аллея» — в направлении ул. Остафьевская, а «Микрорайон Чечера» и «Чечерский проезд, 72» — в обоих направлениях, говорится в сообщении.

Остановка «Нахимовский проспект,1» для автобусов т52 временно переносится на 120 метров назад по Нахимовскому проспекту при движении к Варшавскому шоссе. Также на 70 метров назад по улице Новоостаповская при движении к метро «Волгоградский проспект» переносится остановка «Новоостаповская улица, 5» для автобусов № 99 и 186.

Остановка «Новоостаповская улица, 5» для автобусов №99, 186 и п46 переносится на 70 м вперед по улице Новоостаповская при движении от станции метро «Волгоградский проспект». А остановка «Метро «Волгоградский проспект» для автобусов п46 переносится на 30 м вперед по улице Новоостаповская при движении к ул. 1-я Дубровская и совмещается с остановкой автобусов № 99 и 186.

Ранее в пятницу сообщалось, что участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября.

Читайте также:
Москваизменения режима работыавтобусные рейсы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте