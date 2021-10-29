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Участок столичного метро от «Хорошевской» до «Мневников» временно закрыли

Михаил Алимов

Город
Участок столичного метро от «Хорошевской» до «Мневников» временно закрыли
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки от станции «Хорошевская» до «Мневников» закрыт с 29 по 31 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— До 31 октября закрывается участок Большой кольцевой линии от «Хорошевской» до «Мневников». Это нужно, чтобы провести работы по присоединению новых станций Большой кольцевой линии к сети метро, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В этот период будут курсировать компенсационные автобусы. Отмечается, что будут курсировать два маршрута. Один от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» следует каждые две-три минуты с 5:30 до 1:10. Второй маршрут — от «Хорошевской» до «Мневников» с остановкой у «Народного Ополчения». Он курсирует каждые девять-десять минут. Оба маршрута бесплатны.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что ремонт и возведение 14 станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируют завершить до конца 2024 года. Он отметил, что модернизацию железнодорожной инфраструктуры будущего направления МЦД активно продолжают в городе.

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