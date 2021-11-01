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Немецкие ученые рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Немецкие ученые рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье
Фото: pixabay.com

Эксперты из Германии рассказали, почему важно каждое утро выпивать стакан воды натощак. Как утверждают исследователи, вода выводит токсины, которые расщепляются в ночное время, и ускоряет метаболизм: его скорость увеличивается до 24 процентов.

Также питьевая вода улучшает состояние кожи. Всего 500 миллилитров жидкости стимулируют кровообращение и делают кожу более чистой и сияющей. Недостаток воды оказывает влияние на раннее старение кожи и выпадение волос.

Кроме того, стакан воды натощак оказывает положительное влияние на лимфатическую систему. Организм человека становится более устойчивым к вредным микроорганизмам. Также снижается риск появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги, передает издание Online Focus.

Ранее врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала о том, как справиться с тягой к сладкому.

Первая причина зависимости от сладкого — психологическая. Это невысказанные эмоции, усталость, обида. Во-вторых, тяга к углеводам может возникнуть из-за высокобелковых диет и несбалансированной тарелки.

По словам эксперта, сладкое можно заменить на овощные чипсы или нарезанные овощи. Иногда можно поесть орехов. Это помогает заместить сахаросодержащие продукты.

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