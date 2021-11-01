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Васильев рассказал, как вежливо заставить человека убрать телефон со стола

Дарья Чентаева

Общество
Васильев рассказал, как вежливо заставить человека убрать телефон со стола
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Во время встречи за столом в доме или ресторане считается неприличным отвлекаться на гаджет: разговаривать по телефону, просматривать социальные сети и вести переписку. Историк моды Александр Васильев на YouTube-канале Class рассказал о том, как лучше намекнуть человеку, чтобы он поставил мобильный на беззвучный режим и убрал его в сторону.

— Можно задать вопрос: «Не хотели бы вы, чтобы наш разговор прошел в нерабочей обстановке?» Собеседник скажет, что, конечно, хотел бы. Тогда предложите ему убрать телефон и поставить его на беззвучный режим. Человек не обидится, — посоветовал телеведущий.

По словам историка моды, не нужно терпеть бестактность, но и не стоит делать замечание прямо. Необходимо уважать свое мнение и окружающих людей.

Ранее ведущий телевизионного шоу Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев рассказал о тренде на розовый оттенок.

Отмечается, что розовый цвет традиционно очень любят в России, а сейчас он привлек внимание дизайнеров. По словам историка моды, этот цвет создает ощущение чего-то праздничного и позитивного.

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