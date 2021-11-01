Московских сотрудников МВД наградили за мужество и героизм при спасении погибавших

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил 30 сотрудников правоохранительных органов за мужество и героизм во время спасения погибавших. Торжественная церемония прошла в понедельник, 1 ноября.

Так, среди столичных сотрудников награды получили старшие сержанты полиции Александр Загорский и Алексей Купцов. Они спасли упавшего на рельсы пассажиры на станции метро «Курская».

В мероприятии приняли участие представители подразделений из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской и Тульской областей.

— Служба в полиции —не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным, — отметил Колокольцев.

Он подчеркнул заслуги женщин, которые наравне с мужчинами защищают граждан России, передает «МВД Медиа».