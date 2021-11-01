Джо Байден заявил, что климатические изменения угрожают существованию человечества

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Климатические изменения угрожают существованию всего человечества. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 1 ноября, в ходе 26-й конференции в Глазго.

Лидер государства отметил, что такие природные явления — «вызов всей нашей жизни».

— Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает, — передает РИА Новости слова Байдена.

До этого президент США после саммита «Группы двадцати» (G20) раскритиковал Россию и Китай за недостаточную, по его мнению, решимость бороться против изменения климата.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал, что заседание «Большой двадцатки» в столице Италии Риме не оправдало надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он добавил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.

Однако на саммите президент РФ Владимир Путин сообщил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. За последнее десятилетие она выросла на 0,5 градуса.

По словам лидера государства, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации.