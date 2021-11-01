Захарова высказалась о СМИ в Германии, которые освещают конфликт в Донбассе

Фото: МИД РФ

Немецкие медиа искажают факты о военном конфликте в Донбассе, что противоречит общепринятым профессиональным стандартам. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 1 ноября.

Дипломат привела в пример аналитика британской информационной службы IHS Алекса Кокшарова, который заявил, что украинская сторона соблюдала Минские соглашения во время применения беспилотных летательных аппаратов.

Указанные сведения Захарова назвала ложью, так как седьмой пункт документа регулирует данный вопрос.

— Запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров, — процитировала представитель МИД РФ положения Минских соглашений.

Также Мария Захарова пошутила по поводу цены экспертных услуг Алекса Кокшарова.

— Думаю, у Bilda есть скидка постоянного клиента телефонных услуг, как выяснилось, эксперта с низкой социальной ответственностью, — заключила она в персональном блоге в Telegram.

До этого Захарова рассказала, что Россия в связи с «фильтрационными» мероприятиями украинской армии в селе Старомарьевка призвала партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Украину к прекращению насилия в Донбассе.