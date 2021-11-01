Московских водителей предупредили о тумане в ночь на вторник

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Дептранс предупредил московских автомобилистов о том, что с 20:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Соответствующее сообщение появилось в Talegram-канале «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательными, держаться на безопасной дистанции и соблюдать скоростной режим. Также необходимо избегать резких маневров и не отвлекаться на электронные устройства, говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует в ночь на вторник.

Также специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первую неделю ноября в Москве ожидается резкое колебание атмосферного давления. По ее словам, погоду на протяжении недели будет определять антициклон. Ожидается, что атмосферное давление будет разниться по показателям на 7–8 единиц. Также в воскресенье и понедельник атмосферное давление увеличится до 753–755 миллиметров ртутного столба.