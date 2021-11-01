Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Пять машин врезались друг в друга на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на месте ДТП работают городские оперативные службы.

Источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман.

— Движение затруднено по двум полосам, для движения свободны три полосы, — говорится в сообщении департамента.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

До этого департамент транспорта предупредил московских автомобилистов о том, что с 20:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров.

В понедельник, 1 ноября, в столичной ГИБДД заявили, что на прошедшей неделе в городе произошло 167 дорожных аварий, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала пятница, 29 октября. В этот день произошло 26 аварий.