Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Виктория Сикерина

Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Пять машин врезались друг в друга на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на месте ДТП работают городские оперативные службы.

Источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман.

— Движение затруднено по двум полосам, для движения свободны три полосы, — говорится в сообщении департамента.

Пять автомобилей столкнулись на МКАД Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

До этого департамент транспорта предупредил московских автомобилистов о том, что с 20:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров.

В понедельник, 1 ноября, в столичной ГИБДД заявили, что на прошедшей неделе в городе произошло 167 дорожных аварий, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала пятница, 29 октября. В этот день произошло 26 аварий.

Читайте также:
Ограничения движенияДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте