Эксперт назвал слабое звено российской сборной

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Плохое психологическое состояние игроков столичного футбольного клуба «Спартак» может впоследствии повлиять на результаты национальной сборной России по футболу. Такое мнение выразил советский и российский футбольный тренер Борис Рапопорт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Проблемы есть у нас со спартаковскими игроками, которые находятся не в лучшем психологическом состоянии. Но, думаю, (Георгий — прим. «ВМ») Джикия соберется. У него неплохая форма и хороший уровень, — заявил тренер.

Однако игрока Игоря Дивеева эксперт назвал хорошо зарекомендованным.

— Не вызван, вижу, нападающий Александр Соболев, но он никак не проявляет себя в чемпионате. Закис, как и сам «Спартак», — заключил Рапопорт.

Также в беседе с «ВМ» тренер отметил, что стабильно и замечательно играют защитник Сергей Терехов и вратари Сафонов и Гилерме. Прекрасны зенитовцы Караваев и Сутормин.

В понедельник, 1 ноября, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин огласил состав команды на два предстоящих матча в рамках отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. 11 и 14 ноября наши спортсмены сыграют с Кипром и Хорватией.