На поле одни «старики»: что ждет сборную России в ноябрьских отборочных матчах к ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин огласил состав команды на два предстоящих матча отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. 11 и 14 ноября наши спортсмены сыграют с Кипром и Хорватией. О том, кто попал в заявку на игры и каковы перспективы у нас с такими футболистами, — в материале «Вечерней Москвы».

Кого вызвали

Пока в расширенной заявке имена и фамилии 29 игроков. Из них 23 попадут в заявку на матч. Из вратарей в список вошли Маринато Гилерме из московского «Локомотива», Матвей Сафонов из «Ростова», Илья Лантратов из «Химок» и Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимт».

Линию защиты будут обеспечивать Игорь Дивеев из ЦСКА, Георгий Джикия из «Спартака», зенитовцы Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков. Кроме того, в состав попали Илья Самошников из казанского «Рубина», Сергей Терехов из «Сочи», Федор Кудряшов из турецкого «Антальяспор» и Максим Осипенко из «Ростова».

В средней линии в заявку попали «железнодорожники» Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов из ЦСКА, Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Аталанты», зенитовцы Александр Ерохин и Андрей Мостовой, московские динамовцы Арсен Захарян и Даниил Фомин, спартаковцы Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. Также в заявке оказались Алексей Ионов из «Краснодара» и Данил Глебов из «Ростова».

Нападающих в сборную вызвано трое: Федор Смолов из «Локомотива», Антон Заболотный из ЦСКА и Иван Сергеев из самарских «Крыльев Советов».

Опять без Дзюбы

Как объяснил сам Валерий Карпин на пресс-конференции после того, как РФС опубликовал список вызванных в сборную, в заявку на предстоящие матчи с Кипром и Хорватией попали опытные игроки. Все из них, кроме Ивана Сергеева, ранее уже играли за национальную команду.

— Можно сказать, что в бой у нас пойдут одни «старики». При этом мы не сбрасываем со счетов и молодых игроков Константина Тюкавина и Гамида Агаларова. Но они сейчас больше заняты в молодежной команде страны, — заявил главный тренер, отвечая на вопросы журналистов.

На ноябрьские матчи, как и на октябрьские и сентябрьские, в заявку не попал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Недавно он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 144-й гол в своей карьере и побив рекорд Олега Веретенникова, установленный в начале 2000-х годов. По словам Карпина, кандидатура Дзюбы даже не рассматривалась, и в ближайшее время он в сборной вряд ли появится.

Из-за травмы не попал в заявку и зенитовский полузащитник Далер Кузяев. Как пояснил главный тренер, это один из ключевых игроков команды, но к встречам с Кипром и Хорватией он восстановиться не успеет.

Ожидаемый состав

А вот Александр Головин из «Монако» после травмы форму набирает, считает Карпин. И, по его словам, вероятнее всего, выйдет на поле.

— Разбрасываться игроками такого уровня мы не можем, — отметил тренер.

Советский и российский футбольный тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт говорит, что состав команды вполне ожидаемый. Все спортсмены понятны и известны.

— Я не знаю, правда, каково состояние Алексея Ионова. Он пропустил довольно много, и его последние игры были не такими хорошими, как хотелось бы. Но, видимо, в него верит Карпин. Что касается всех остальных, то главный тренер держит руку на пульсе, наблюдая за чемпионатом России. Появление того же Сергеева в составе говорит о том, что у ребят из чемпионата России появляется шанс попасть в основную команду страны. Главное — хорошо проявить себя за свой клуб. И я считаю, что это правильно. Нет никаких известных штампов заранее. Все по играм, — заметил специалист.

Стабильно и замечательно играют, по мнению Рапопорта, защитник Сергей Терехов и вратари Сафонов и Гилерме. Прекрасны зенитовцы Караваев и Сутормин. Хорошо зарекомендовал себя Игорь Дивеев.

Проблемы, говорит он, есть только со спартаковскими игроками. Все-таки последние игры в чемпионате России и в еврокубках были для столичного клуба непростыми, и это могло отразиться на психологическом состоянии футболистов. Однако в защитнике Георгии Джикии эксперт не сомневается.

— Джикия соберется. У него неплохая форма и хороший уровень. Не вызван, вижу, нападающий Александр Соболев, но он никак не проявляет себя в чемпионате, закис, как и сам «Спартак», — предположил спикер.

Важнейшие игры

Состав команды, уверен Рапопорт, боеспособный, ему будет под силу сыграть достойно с Хорватией, не говоря уже об игре с Кипром. Победа в двух играх или победа и ничья в одной гарантируют нашей команде попадание на чемпионат мира в Катаре напрямую, с первого места в группе. В свою очередь одно поражение существенно снижает эти шансы и увеличивает вероятность попадания в стыковые матчи.

— Это важнейшие матчи. О стыковых встречах мы говорить не хотим. Нам легче сыграть с Хорватией, чем с теми соперниками, которые могут попасться, если окажемся на втором месте. Так что матчи будут сложными, и в плане состава, я считаю, тех, кто реально нужен, Карпин вызвал, — пояснил футбольный эксперт.

Основным соперником нашей команды в предстоящих играх, конечно же, стоит считать Хорватию, но и к матчу с Кипром не стоит относиться как к проходному, считает собеседник «ВМ». Команда эта упрямая, и к ней надо очень сильно готовиться, тем более в истории сборной уже была ситуация, когда Кипр принес проблемы, напомнил Рапопорт.

Сам Валерий Карпин в ходе пресс-конференции назвал грядущие игры самыми важными для решения задачи выхода на чемпионат мира. Несмотря на то, что сборная России занимает первое место в группе, давление на игроков команды и ответственность за результат остаются сильными.

— Если раньше, в сентябре–октябре, надо было пройти путь для решения задач, то сейчас в любом случае надо брать очки, и чем быстрее выйдем на чемпионат мира, тем лучше, — подчеркнул главный тренер.

Команда намерена играть в атакующий футбол, заключил ее наставник.