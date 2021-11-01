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Аэропорты столицы объяснили принципы работы в условиях тумана

Виктория Сикерина

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Аэропорты столицы объяснили принципы работы в условиях тумана
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. ЛомоносоваКарта всех событий

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на туманную погоду в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе аэродромов в понедельник, 1 ноября.

Так, например, во Внукове ни один рейс не отменили из-за сложных метеоусловий.

— Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме... Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, — заявили в пресс-службе перевозчика.

Также в Шереметьеве и Домодедове отметили, что туман никак не отразился на работе аэропортов. Так, в Домодедове видимость составляет около пяти тысяч метров, передает РИА Новости.

До этого в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредили столичных автомобилистов о том, что с 20:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательными, держаться на безопасной дистанции и соблюдать скоростной режим. Также необходимо избегать резких маневров и не отвлекаться на электронные устройства.

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