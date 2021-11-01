Вирусолог рассказал о смертельно опасном симптоме коронавируса

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что особое внимание при коронавирусе следует обратить на пониженную температуру тела.

— Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные, — сообщил эксперт.

Как утверждает специалист, такая температура тела указывает на неспособность организма бороться с токсинами и на отсутствие иммунного ответа на вирус, передает «Звезда».

— Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции, — заключил Владислав Жемчугов.

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Ранее профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов рассказал, почему в России не вырабатывается коллективный иммунитет. Он отметил, что COVID-19 продолжает мутировать. Но изменчивость вируса — это нормальный процесс, который не был бы опасен, если бы больше людей вакцинировалось.