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Вдова Игоря Кириллова рассказала о последних днях знаменитого диктора

Дарья Чентаева

Общество
Вдова Игоря Кириллова рассказала о последних днях знаменитого диктора
Фото: пресс-служба телеканала «Победа»

Вдова Игоря Кириллова рассказала о событиях, происходящих в последние дни жизни легендарного диктора.

Татьяна Кириллова рассказала, что ее мужа мучили адские боли в ноге с начала сентября. После обследования в Боткинской больнице консилиум медиков принял решение ампутировать ногу.

— На самом деле ничего не предвещало такого плохого исхода… Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге. Утром я поняла, что ситуация серьезная… Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу. Врач вышел и объяснил мне самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты: был тромб в артерии. И второе: подколенная аневризма — размер 8 сантиметров, стенки очень тонкие. Это была мина замедленного действия, могла рвануть в любую секунду, — рассказала вдова.

Женщина признается, что у Игоря Кириллова до последнего был боевой настрой. Он отметил свой день рождения, собирался освоить протез и уже в следующем году танцевать со своей супругой вальс. Но в середине октября диктор почувствовал себя хуже. Его организм был поражен COVID-19, передает «Комсомольская правда».

— Врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. Но судьба внесла новые коррективы в нашу жизнь. У него все было в норме. Что привело к такому исходу, я не знаю, — поделилась Татьяна Кириллова.

30 октября на 90-м году жизни скончался легендарный диктор телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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