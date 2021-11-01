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Маршруты двух трамваев изменили из-за инцидента на Чертановской улице

Виктория Сикерина

Происшествия
Маршруты двух трамваев изменили из-за инцидента на Чертановской улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улицаКарта всех событий

Трамваи № 1 и 16 временно задерживаются возле остановки «Кировоградские пруды» на Чертановской улице в Москве из-за инцидента с трамваем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве уточнили, что в 21:15 по местному времени на указанной улице в районе дома № 50 произошло повреждение контактной сети, которое стало причиной искрения провода на крыше трамвая № 16.

— Никто не пострадал. Водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы. Подробности произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении департамента транспорта столицы.

Другой инцидент с участием трамвая произошел на той же Чертановской улице в понедельник, 25 октября. Тогда водитель такси врезался в трамвай на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге столицы.

Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с трамваем боковой частью вагона. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.

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