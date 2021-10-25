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Автомобиль такси врезался в трамвай на юге Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Автомобиль такси врезался в трамвай на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Красного МаякаКарта всех событий

Водитель такси врезался в трамвай на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге столицы. Об этом стало известно в понедельник, 25 октября.

Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с трамваем боковой частью вагона. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

До этого в понедельник, 25 октября, водитель автомобиля марки Hyundai потерял управление и врезался в здание магазина на Баррикадной улице в Москве.

По данным столичной ГИБДД, за рулем машины находился мужчина 1980 года рождения. Ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. Автомобиль врезался в магазин, расположенный в доме 21/34 на Баррикадной улице.

В этот же день в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в столице.

После сообщения о случившемся на месте происшествия были немедленно направлены оперативные городские службы.

Из-за ДТП транспортное движение по основному ходу магистрали в сторону области было перекрыто.

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