Автомобиль такси врезался в трамвай на юге Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красного Маяка Карта всех событий

Водитель такси врезался в трамвай на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге столицы. Об этом стало известно в понедельник, 25 октября.

Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с трамваем боковой частью вагона. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

До этого в понедельник, 25 октября, водитель автомобиля марки Hyundai потерял управление и врезался в здание магазина на Баррикадной улице в Москве.

По данным столичной ГИБДД, за рулем машины находился мужчина 1980 года рождения. Ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. Автомобиль врезался в магазин, расположенный в доме 21/34 на Баррикадной улице.

В этот же день в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в столице.

После сообщения о случившемся на месте происшествия были немедленно направлены оперативные городские службы.

Из-за ДТП транспортное движение по основному ходу магистрали в сторону области было перекрыто.