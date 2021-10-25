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Пять машин столкнулись на проспекте Вернадского в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Пять машин столкнулись на проспекте Вернадского в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 29 Карта всех событий

Дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 25 октября.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия в настоящий момент работают оперативные городские службы.

Из-за ДТП транспортное движение по основному ходу магистрали в сторону области перекрыто.

— Движение осуществляется через дублер, — говорится в сообщении департамента.

Пять машин столкнулись на проспекте Вернадского в МосквеФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Другое массовое столкновение машин случилось в столице 24 октября. Тогда пять транспортных средств врезались друг в друга на улице Зацепский Вал возле дома № 5 на пересечении с Кожевнической улицей в центре Москвы.

Из-за инцидента транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной было затруднено. Для проезда автомобилей действовали две полосы.

До этого в пресс-службе ГИБДД Москвы рассказали, что с начала 2021 года автоинспекторы зарегистрировали свыше 35 тысяч нарушений правил перевозки детей.

Уточняется, что всего за девять месяцев текущего года на дорогах столицы произошло 157 ДТП, в которых пострадали 209 пассажиров-детей. При этом в 40 процентах случаев дети пострадали из-за того, что водители нарушали правила их перевозки.

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