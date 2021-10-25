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Более 35 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Москве с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 35 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Москве с начала года
Фото: Пресс-служба ГИБДД

С начала 2021 года автоинспекторы зарегистрировали свыше 35 тысяч нарушений правил перевозки детей. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, всего за девять месяцев текущего года на дорогах столицы произошло 157 ДТП, в которых пострадали 209 пассажиров-детей. При этом в 40 процентах случаев дети пострадали из-за того, что водители нарушали правила их перевозки.

Так, в 18 процентах таких ДТП при перевозке детей не использовались удерживающие устройства и ремни безопасности.

— Основные нарушения водителей, в результате которых пострадали дети-пассажиры: неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение требований сигнала светофора, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД призвали родителей соблюдать ПДД, а также беречь детей.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД

До этого в ГИБДД заявили, что на дорогах столицы выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября.

При этом в 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.

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