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Более 1100 пьяных водителей выявили на дорогах Москвы с начала месяца

Илья Ашуров

Происшествия
Более 1100 пьяных водителей выявили на дорогах Москвы с начала месяца
Фото: Pixabay

На дорогах Москвы выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября. В 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, с начала месяца произошло 19 «пьяных» ДТП, в которых два человека погибли и еще 30 пострадали.

При этом за январь — сентябрь текущего года произошло десять аварий с пьяными водителями, в которых пострадали 13 детей. Однако по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год этот показатель снизился.

— Количество раненых детей уменьшилось на 44 процента. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали дети, — на 52 процента, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД рассказали, что за январь — сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.

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