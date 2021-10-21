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Более 300 ДТП с каршерингом произошло в Москве с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 300 ДТП с каршерингом произошло в Москве с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За январь–сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей.

Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.

— Работа по предупреждению нарушений в области безопасности дорожного движения со стороны лиц, управляющих транспортными средствами краткосрочной аренды, будет продолжена, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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