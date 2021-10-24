Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
Дорожная авария с участием пяти машин произошла на улице Зацепский Вал возле дома № 5 в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье, 24 октября.
В ведомстве отметили, что столкновение случилось на пересечении с Кожевнической улицей.
В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники оперативных городских служб.
Из-за ДТП транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной затруднено. Для проезда автомобилей доступны две полосы.
— Движение затруднено, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.
Также 24 октября на северо-западе Москвы произошла массовая авария. Четыре машины столкнулись на улице Свободы в районе дома № 30 на северо-западе столицы.
Дублер улицы полностью перекрыли из-за ДТП. Информации о пострадавших в происшествии нет.
22 октября в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что на дорогах города выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября.
При этом в 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.