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Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Зацепский Вал, 5 Карта всех событий

Дорожная авария с участием пяти машин произошла на улице Зацепский Вал возле дома № 5 в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье, 24 октября.

В ведомстве отметили, что столкновение случилось на пересечении с Кожевнической улицей.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники оперативных городских служб.

Из-за ДТП транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной затруднено. Для проезда автомобилей доступны две полосы.

— Движение затруднено, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.

Пять автомобилей столкнулись в центре МосквыФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также 24 октября на северо-западе Москвы произошла массовая авария. Четыре машины столкнулись на улице Свободы в районе дома № 30 на северо-западе столицы.

Дублер улицы полностью перекрыли из-за ДТП. Информации о пострадавших в происшествии нет.

22 октября в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что на дорогах города выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября.

При этом в 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.

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