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Четыре автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 30 Карта всех событий

Дорожная авария с участием четырех машин произошла на улице Свободы в районе дома № 30 на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

Уточняется, что дублер улицы полностью перекрыт из-за ДТП.

Информации о пострадавших в происшествии нет.

Другая массовая авария случилась в пятницу, 22 октября, в столице. Тогда пять автомобилей столкнулись на юго-востоке города. Из-за столкновения объезд временно осуществлялся по встречной полосе.

В четверг, 21 октября, в пресс-службе московской ГИБДД заявили, что с начала 2021 года на территории столицы произошло 338 ДТП, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода.

По данным ведомства, более половины инцидентов произошло во второй половине дня — с 15:00 до 21:00.

При этом только в 80 случаях на одежде пострадавших детей находились светоотражающие элементы. В 125 случаях дети были одеты в одежду светлых оттенков.

Также в инспекции уточнили, что наезд на пешехода — один из самых распространенных видов ДТП. Большая часть таких ДТП с летальным исходом происходит в темное время суток.

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