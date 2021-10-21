Более 300 ДТП с детьми-пешеходами произошло в Москве с начала года

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С начала 2021 года на территории столицы произошло 338 ДТП, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, более половины инцидентов произошло во второй половине дня — с 15:00 до 21:00. При этом только в 80 случаях (24 процента от общего числа — прим. «ВМ») на одежде пострадавших детей были светоотражающие элементы, а в 125 случаях дети были одеты в одежду светлых цветов.

Также в ГИБДД подчеркнули, что наезд на пешехода — один из самых распространенных видов ДТП. Большая часть таких ДТП с летальным исходом происходит в темное время суток.

— Дети являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения. А с наступлением осеннего периода и сокращения светового дня риски попадания юных пешеходов в дорожные аварии, к сожалению, возрастают, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.