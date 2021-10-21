Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 300 ДТП с детьми-пешеходами произошло в Москве с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 300 ДТП с детьми-пешеходами произошло в Москве с начала года
Фото: Pixabay

С начала 2021 года на территории столицы произошло 338 ДТП, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, более половины инцидентов произошло во второй половине дня — с 15:00 до 21:00. При этом только в 80 случаях (24 процента от общего числа — прим. «ВМ») на одежде пострадавших детей были светоотражающие элементы, а в 125 случаях дети были одеты в одежду светлых цветов.

Также в ГИБДД подчеркнули, что наезд на пешехода — один из самых распространенных видов ДТП. Большая часть таких ДТП с летальным исходом происходит в темное время суток.

— Дети являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения. А с наступлением осеннего периода и сокращения светового дня риски попадания юных пешеходов в дорожные аварии, к сожалению, возрастают, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

Читайте также:
ДетиМоскваофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте